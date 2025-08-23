Стивен Эй Смит обозначил перспективы, на которые в НБА может рассчитывать Бронни Джеймс

Известный аналитик ESPN Стивен Эй Смит вспомнил о словесной перепалке в прошлом сезоне НБА с лидером «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом из-за сына ветерана калифорнийской команды Бронни.

«Единственное, что я могу предложить, это попросить вернуться назад и посмотреть на факты. Он учился в старшей школе, в колледже, его задрафтовали, он попал в «Лейкерс». И я ни разу не сказал ни одного плохого слова о нём, пока он не вышел на площадку в первой четверти матча с «Филадельфией», где получил оплеуху. Это был единственный раз, когда я негативно отозвался о Бронни Джеймсе, у которого – я в это верю – есть потенциал стать не просто игроком, но и чертовски хорошим игроком НБА в будущем», – сказал Бэйлесс на канале LeBatardShow в YouTube.

Оз Перлман показал фокус на Бронни и «Лейкерс»: