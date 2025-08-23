«Миннесота» одержала очередную победу в женской НБА. У Клюндиковой 6 очков, Косу не играла

Сегодня, 23 августа, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA), в котором «Индиана Фивер» принимала «Миннесоту Линкс». Игра завершилась со счётом 95:90 в пользу гостевой команды.

27-летняя российская баскетболистка Мария Клюндикова приняла участие в матче за «Миннесоту». За 15 минут на площадке она набрала шесть очков, сделала три подбора, два перехвата и отдала одну результативную передачу. Её соотечественница Анастасия Олаири Косу вновь пропустила игру.

Отметим, что на данный момент у «Линкс» 29 побед при семи поражениях — это лучший результат в североамериканской лиге. Кроме того, «Миннесота» досрочно гарантировала себе выход в плей-офф.