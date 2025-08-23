Назван клуб НБА, который трижды пытался выменять у «Лейкерс» Леброна Джеймса

Руководство «Голден Стэйт Уорриорз» как минимум три раза пыталось выменять у «Лос-Анджелес Лейкерс» звёздного лёгкого форварда Леброна Джеймса. Об этом сообщает североамериканский журналист и инсайдер ClutchPoints Бретт Сигель на своей страничке в социальной сети X.

«Чтобы прояснить ситуацию вокруг интереса «Уорриорз» к Леброну Джеймсу.

Команда активно пыталась заполучить его ещё до дедлайна 2024 года, затем вновь проявила интерес в начале этого межсезонья и после того, как игрок воспользовался опцией в контракте. Однако ничего не изменилось — «Лейкерс» по-прежнему не заинтересованы в этом обмене», — написал Сигель.