Франция не реагирует на просьбы Касаткина об улучшении условий содержания — источник

Российское посольство во Франции заявило, что просьбы баскетболиста Даниила Касаткина, находящегося под стражей в Париже, об улучшении условий содержания и разрешении посещений остаются без ответа со стороны тюремной администрации. Об этом сообщило «РИА Новости Спорт».

«Вынуждены констатировать, что практически все просьбы Касаткина к тюремной администрации об улучшении условий его содержания и посещения были проигнорированы. Посольство официально обращалось в МИД Франции с требованием вмешаться в ситуацию, но французская сторона на взаимодействие не идёт», — отметили в российском диппредставительстве.

В посольстве добавили, что продолжают оказывать поддержку спортсмену, в том числе через контакт с адвокатом, который передаёт Касаткину посылки, в первую очередь книги.

Даниил Касаткин был задержан 21 июня в аэропорту «Шарль-де-Голль» в Париже. С тех пор он находится в следственном изоляторе по подозрению в причастности к хакерской группировке. Сам баскетболист отвергает предъявленные обвинения.