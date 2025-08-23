Скидки
Итан Томас обвинил фанатов в создании теории заговора вокруг Кейтлин Кларк

Бывший игрок НБА Итан Томас подвергся критике после высказываний о баскетболистке «Индианы Фивер» Кейтлин Кларк. Он заявил, что болельщики и медиа пытаются противопоставить девушку всей лиге, утверждая, что к ней ревниво относятся и хотят помешать её успеху. Об этом сообщает Sportskeeda.

Во время Матча всех звёзд Кларк вместе с другими игроками вышла на разминку в футболках с надписью Pay Us What You Owe Us («Заплатите нам то, что должны»), поддержав коллег в борьбе за повышение зарплат. При этом критику самой спортсменки сочли необоснованной. Пользователи Reddit отметили, что Томас регулярно высказывается против Кларк и приписывает ей стремление действовать в обход интересов остальных игроков.

Итан Томас — бывший центровой «Вашингтон Уизардс», выступавший в НБА с 2001 по 2011 год. После завершения спортивной карьеры в НБА стал заниматься писательством, активизмом и бизнесом.

