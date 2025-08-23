Скидки
Назван лидер рейтинга ФИБА перед стартом AmeriCup-2025. Это не сборная США

Назван лидер рейтинга ФИБА перед стартом AmeriCup-2025. Это не сборная США
Сборная Бразилии возглавила обновлённый предварительный рейтинг ФИБА перед чемпионатом Америки по баскетболу 2025 года.

В топ-3 оказались Бразилия, США и Канада. Четвёртое место занимает Пуэрто-Рико, поднявшийся сразу на две позиции. Доминиканская Республика осталась на пятой строчке, действующий чемпион Аргентина опустилась на шестое место. В десятке также расположились Уругвай, Багамы, Никарагуа и Колумбия. Венесуэла и Панама замыкают рейтинг, опустившись на три позиции каждая.

Турнир AmeriCup пройдет в Никарагуа и соберёт 12 национальных команд. AmeriCup — главный баскетбольный турнир Америки, проводится с 1980 года. Действующим чемпионом является сборная Аргентины.

