Шон Кемп приговорён к 30 дням домашнего ареста по делу о стрельбе — TMZ

Бывший игрок НБА Шон Кемп получил 30 дней домашнего ареста и 12 месяцев надзора по делу о стрельбе на парковке в Такоме. Такое решение вынес суд округа Пирс в пятницу. Об этом сообщает TMZ.

Инцидент произошёл в марте 2023 года у торгового центра в Такоме. Тогда Кемпа обвинили в том, что он выстрелил в сторону двух мужчин, которых считал причастными к краже его вещей, включая мобильный телефон. Изначально экс-баскетболист настаивал на самообороне, однако позже признал вину в нападении второй степени.

Прокуратура требовала девять месяцев лишения свободы, но суд ограничился более мягким наказанием. В дополнение к домашнему аресту и надзору Кемпу предстоит отработать 240 часов общественных работ. В зале суда его поддерживали друзья, среди которых был бывший игрок НФЛ Маршон Линч.