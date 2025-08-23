Ненад Димитриевич прилетел в Санкт-Петербург перед началом сезона Единой лиги

Северомакедонский разыгрывающий Ненад Димитриевич прибыл в Санкт-Петербург и присоединился к «Зениту» для подготовки к новому сезону. Об этом сообщил телеграм-канал баскетбольного клуба.

«Очень рад быть здесь и начать сезон, последние пару лет у нас были тяжёлые противостояния друг с другом, но теперь я надеюсь, что мы вместе будем выигрывать большие матчи и завоёвывать важные трофеи», — отметил баскетболист.

В июле 2025 года Димитриевич подписал с «Зенитом» контракт на два года, рассчитанный до конца сезона-2026/2027. Игрок выступает на позиции разыгрывающего защитника, его рост составляет 190 см, вес — 79 кг.

За свою карьеру он становился чемпионом Единой лиги ВТБ (2022/2023), чемпионом России (2022/2023), а также серебряным призёром этих турниров в сезоне-2023/2024. Кроме того, на его счету бронза Суперкубка Единой лиги ВТБ (2022) и победа в Суперкубке Италии (2024).

С 2022 по 2024 год Димитриевич выступал за «УНИКС» (Казань), с которым выиграл Единую лигу и получил награду самому ценному игроку турнира.