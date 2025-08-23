Один из осуждённых за убийство отца Майкла Джордана отрицает вину и требует освобождения

Один из осуждённых за убийство отца баскетболиста Майкла Джордана заявил о своей невиновности и призвал власти немедленно освободить его. Дэниел Грин, 50 лет, отбывает пожизненное заключение за убийство Джеймса Джордана в июле 1993 года в Северной Каролине, которое считалось неудачным ограблением.

«Я не несу ответственности за смерть Джеймса Джордана. Тюрьма — это место, где не должен находиться никто, особенно невиновный», — приводит слова Грина Daily Mail со ссылкой на News13.

Грин был осуждён за убийство при совершении ограбления и за участие в заговоре с целью ограбления. Он признался, что помогал другому обвиняемому, Ларри Демери, избавиться от тела, которое нашли лишь через 11 дней в болотистой местности. Сам Грин утверждает, что не стрелял в Джеймса Джордана. В 2024 году судья, ведший процесс 1996 года, рекомендовал его условно-досрочное освобождение, ссылаясь на новые сомнения по поводу доказательств.

В ночь убийства Грин, тогда 18-летний, находился рядом с Демери, когда тот привёз тело в дом крестной матери Грина. Он утверждает, что не знал, что убит именно Джеймс Джордан. Через несколько дней после происшествия Грин снял видеоклип, где на нём были часы чемпиона НБА и кольцо All-Star Джордана 1986 года. Грин отмечает, что слухи о связи убийства с азартными играми сына Джеймса не соответствуют действительности и лишь портят репутацию Джордана.