Ютубер получил работу скаута в НБА после публикации видео об игроках

Ютубер Киандре Эшли получил должность скаута в одной из команд НБА после семи лет ведения канала, где он публиковал видео с разбором и оценкой игроков и перспективных баскетболистов. На его канале Hoop Intellect вышло более 400 видео, а количество подписчиков приближается к 60 тыс.

«Очень рад и благодарен, что принял предложение работать скаутом в команде НБА! Огромное спасибо всем, кто поддерживал Hoop Intellect на протяжении этих лет. Это было замечательно — расти вместе с проектом и общаться с таким количеством людей через игру», — приводит слова Эшли Daily Mail.

Киандре Эшли ведёт канал с 2018 года, делая обзоры профессиональных игроков и новичков. Он не единственный ютубер или автор контента с аналитикой баскетбола, который недавно был нанят НБА.

В тот же день Оуэн Филлипс, который ведёт рассылку The F5 на платформе Substack, сообщил о закрытии своей публикации после того, как был принят старшим баскетбольным аналитиком в команду «Денвер Наггетс». Ранее Филлипс уже приостанавливал рассылку в 2021 году, когда начал работать с «Нью-Йорк Никс».