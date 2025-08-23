Дэвис и Дончич возглавили список игроков, за которыми стоит следить в сезоне-2025/2026

Аналитик ESPN Стивен Эй Смит назвал пятёрку игроков, за которыми будет интересно наблюдать в новом сезоне НБА. Первые места заняли форвард «Даллас Маверикс» Энтони Дэвис и защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич, которые поменялись командами в феврале 2025 года. По словам Смита, эти игроки будут ключевыми фигурами для своих клубов в сезоне-2025/2026.

Энтони Дэвис в сезоне-2024/2025 в составе «Маверикс» набирал в среднем 20 очков, 10,1 подбора и 4,4 передачи за игру, а с «Лейкерс» — 24,7 очка, 11,6 подборов и 3,5 передачи при точности бросков 51,6%. Лука Дончич подписал летом контракт с «Лейкерс» на три года на $ 165 млн и в прошлом сезоне набирал 28,2 очка, 8,2 подбора и 7,7 передачи за матч.

В пятёрку игроков, за которыми стоит следить, также вошли Кевин Дюрант («Хьюстон Рокетс»), Джимми Батлер («Голден Стэйт Уорриорз») и Кайри Ирвинг («Даллас Маверикс»), который восстанавливается после разрыва крестообразной связки.

«Даллас Маверикс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» встретятся в предсезонном матче 15 октября, а первый матч регулярного сезона пройдёт 28 ноября в Лос-Анджелесе.