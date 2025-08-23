Скидки
Роберт Орри назвал, чей 15-й номер должен быть закреплён в «Денвере» — Йокича или Энтони

Семикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Роберт Орри рассуждал о том, за кем в будущем «Денвер Наггетс» должны закрепить 15-й номер — за Кармело Энтони или Николой Йокичем.

«Кармело там [в «Денвере»] ничего не выиграл. Даже новичком года не стал. Если посмотреть на его команды — их постоянно обыгрывали, он ни разу не дошёл до финала Западной конференции. Да, у него были отличные сезоны, но это не были годы побед: ни чемпионства на Западе, ни выхода в финал.

Думаю, именно это учитывают команды. Они смотрят на молодого парня и думают: «Мы хотим построить вокруг него команду. Он просит 15-й номер? Да ради бога, отдайте ему его», — заявил Орри на YouTube-канале Big Shot Bob Podcast.

