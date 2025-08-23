Скидки
Леви Рэндольф назвал самый недооценённый штат США в плане вклада в баскетбол

Американский баскетболист Леви Рэндольф рассказал о значении штата Алабама для развития баскетбола в США. Рэндольф подчеркнул, что Алабама имеет долгую баскетбольную историю и высокий уровень подготовки игроков, несмотря на популярность американского футбола в регионе.

«Это недооценённый штат. Думаю, Алабаму сильно недооценивают в плане баскетбола, но у нас много таланта и большая история. Мы больше известны американским футболом, но и баскетбол — это то, чем многие тоже гордятся. Мы постоянно спорим с другими, что именно у нас один из лучших баскетболов в США. Я учился в Алабамском университете, и за последние три-четыре года команда стабильно была в числе лучших в стране в чемпионате NCAA. Это наглядно показывает, каким баскетболом может похвастаться Алабама», — приводит слова Рэндольфа пресс-служба БК «Зенит».

Леви Рэндольф выступает за санкт-петербургский «Зенит» Единой лиги ВТБ. В сезоне-2024/2025 в Евролиге он провёл 33 матча со средней статистикой в 12 очков, 3,8 подбора и 1,8 передачи. За карьеру Рэндольф также играл в клубах Италии, Франции, Бельгии, Новой Зеландии и G League. 24 июля 2025 года «Зенит» подписал с ним контракт до конца сезона-2026/2027 после его выступлений за «Маккаби».

