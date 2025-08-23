Леви Рэндольф: холод не имеет значения, мы сами создаём атмосферу

Американский баскетболист Леви Рэндольф рассказал о готовности к новым условиям в России и планах на работу в команде. Игрок подписал контракт с санкт-петербургским «Зенитом». Соглашение рассчитано до конца сезона-2026/2027.

«Я уже играл в холодных местах. Конечно, какое-то время я провёл в Израиле, так что привык к жаркой погоде, пляжам. Но, знаете, в зале всегда солнечно. В тренировочном зале всегда светит солнце. Так что холод не имеет значения — я чувствую, что, когда мы вместе с командой работаем, тренируемся, мы сами создаём свою атмосферу. Холода я не боюсь, снег для меня будет приятным изменением.

Я слышал о великих традициях России, о многих замечательных людях. Знаю, что здесь также большие баскетбольные традиции, отличные болельщики. Слышал, что здесь очень вкусная еда. Так что я рад возможности получить новый опыт, увидеть город и узнать его лучше», — приводит слова Рэндольфа пресс-служба БК «Зенит».

Леви Рэндольф в сезоне-2024/2025 в Евролиге он провёл 33 матча со средней статистикой в 12 очков, 3,8 подбора и 1,8 передачи. Рэндольф также играл за клубы Италии, Франции, Бельгии, Новой Зеландии и G League. Контракт с «Зенитом» был подписан 24 июля 2025 года, игрок минувший сезон провёл в «Маккаби».