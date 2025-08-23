«У него отличная харизма». Новичок «Зенита» Рэндольф высказался о партнёре по команде

Американский баскетболист Леви Рэндольф, подписавший контракт с петербургским «Зенитом», рассказал о первых впечатлениях от новых партнёров по команде — Алекса и Трента.

«На самом деле я знаю Алекса с 15 лет. Мы вместе играли в соревнованиях AAU, когда были совсем молоды. С тех пор мы поддерживаем связь. Я играл против него в колледже, когда он выступал за Кентукки. Перед приездом я много у него расспрашивал — он очень помог мне. А с Трентом я познакомился только в самолёте. У него отличная харизма. Кажется, он заряжает всех своей энергией. Он много улыбается. С нетерпением жду, чтобы узнать их обоих получше, как и всю команду, персонал и тренеров», — приводит слова Рэндольфа пресс-служба БК «Зенит».

Леви Рэндольф — американский профессиональный баскетболист, выступающий за «Зенит» в Единой лиге ВТБ. В сезоне-2024/2025 в Евролиге он провёл 33 матча, набирая в среднем 12 очков, 3,8 подбора и 1,8 передачи. За свою карьеру защитник также играл в чемпионатах Италии, Франции, Бельгии, Новой Зеландии и в G League. 24 июля 2025 года «Зенит» объявил о подписании контракта с Рэндольфом, ранее выступавшим за «Маккаби». Соглашение рассчитано до конца сезона-2026/2027.