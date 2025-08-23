Скидки
«Останься». Жена Стефена Карри ответила, какой совет она дала плачущему супругу перед НБА

Айеша Карри, супруга разыгрывающего и лидера «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри, рассказала о периоде, когда он размышлял о своём раннем уходе в Национальную баскетбольную ассоциацию (НБА) после университетского периода.

«У него стоял трудный выбор: впереди оставался ещё год учёбы, последний, выпускной. Вопрос звучал остро — остаться или уйти? И, думаю, немногие знают, насколько мучительным это было для него решением. Он звонил мне в слезах, прячась за деревом, повторяя: «Я не знаю, что делать».

Я абсолютно уверенно скажу: я советовала ему остаться. Я ведь не выросла в окружении людей, для которых колледж был чем-то обычным. Для меня это казалось невероятным благословением — возможность учиться, получить образование. Зачем отказываться от такого дара? Я не была из мира спорта и не понимала тогда, насколько редким был шанс, который перед ним открылся.

Поэтому я настаивала: «Останься». Но сейчас я рада, что он всё же решился уйти. В итоге он всё равно закончил обучение и сделал невероятные, потрясающие вещи, о которых мы тогда и мечтать не могли», — рассказала Айеша на YouTube-канале Call Her Daddy.

