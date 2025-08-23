Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«С ним было невозможно». Экс-игрок НБА ответил, каким Коби Брайант был в раздевалке

«С ним было невозможно». Экс-игрок НБА ответил, каким Коби Брайант был в раздевалке
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Крис Дюхон рассказал о том, каким он запомнил Коби Брайанта в годы совместной игры. По его словам, легендарный баскетболист мог вести себя совершенно по-разному с одноклубниками.

«Я всегда говорю людям: у него словно была раздвоенная личность. В понедельник он мог прийти, спросить о тебе и твоей семье. На следующий день — вести себя так, будто впервые тебя встретил. Вот таким он был», — приводит слова Дюхона Barstool Chicago.

Коби Брайант выступал за «Лейкерс» с 1996 по 2016 год и за это время выиграл пять чемпионских титулов НБА. Был известен своей требовательностью к себе и партнёрам по команде. Он нередко подчёркивал, что не доверяет игрокам, которые не вкладываются в работу на тренировках. Брайант завершил карьеру в 2016 году, а в январе 2020-го погиб в авиакатастрофе.

Материалы по теме
5 причин любить и ненавидеть Коби Брайанта
5 причин любить и ненавидеть Коби Брайанта
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android