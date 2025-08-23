«С ним было невозможно». Экс-игрок НБА ответил, каким Коби Брайант был в раздевалке

Бывший игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Крис Дюхон рассказал о том, каким он запомнил Коби Брайанта в годы совместной игры. По его словам, легендарный баскетболист мог вести себя совершенно по-разному с одноклубниками.

«Я всегда говорю людям: у него словно была раздвоенная личность. В понедельник он мог прийти, спросить о тебе и твоей семье. На следующий день — вести себя так, будто впервые тебя встретил. Вот таким он был», — приводит слова Дюхона Barstool Chicago.

Коби Брайант выступал за «Лейкерс» с 1996 по 2016 год и за это время выиграл пять чемпионских титулов НБА. Был известен своей требовательностью к себе и партнёрам по команде. Он нередко подчёркивал, что не доверяет игрокам, которые не вкладываются в работу на тренировках. Брайант завершил карьеру в 2016 году, а в январе 2020-го погиб в авиакатастрофе.