Баскетбол

Роберт Хорри объяснил, почему Дюрант не побьёт рекорд Джеймса по количеству очков

Комментарии

Бывший игрок НБА, семикратный чемпион лиги Роберт Хорри высказался о шансах Кевина Дюранта побить рекорд Леброна Джеймса по набранным очкам. По его мнению, Дюрант не сможет догнать форварда «Лейкерс», который остаётся лучшим снайпером в истории лиги.

«Чтобы побить рекорд, нужно в среднем набирать по 25 очков за сезон на протяжении 20 лет. Сколько игроков могут продержаться так долго? У Криса Пола, например, с возрастом показатели снизились. У Леброна — нет. К тому же у него уникальное телосложение: он может играть и как разыгрывающий, и как «большой». У Дюранта я не вижу ещё пяти лет на таком уровне», — сказал Хорри в подкасте Big Shot Bob.

Леброн Джеймс стал лидером по очкам в НБА в феврале 2023 года, когда превзошёл рекорд Карима Абдул-Джаббара. Кевин Дюрант перед сезоном-2025/2026 занимает восьмое место в списке лучших снайперов. Ему 36 лет, и эксперты сомневаются, что он сможет играть ещё достаточно долго, чтобы приблизиться к результату Джеймса.

Хорри также отметил, что единственным кандидатом на долгосрочную перспективу может стать Виктор Вембаньяма, которому всего 21 год. Однако французский центровой пока набирает в среднем около 22 очков за сезон, что значительно меньше темпов Джеймса.

Комментарии
