Уэйн Руни: охрана приняла меня за фаната, когда я подошёл к Леброну

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни рассказал, как во время медового месяца в США его не узнали и приняли за обычного болельщика, когда он попытался подойти к баскетболисту Леброну Джеймсу.

«Мы с Колин были в Лас-Вегасе в 2008 году. В бар зашла сборная США по баскетболу: Коби Брайант, Леброн и другие. Я подошёл к Леброну, так как мы были знакомы раньше. Но охрана сказала: «Пожалуйста, отойдите от стола, сэр». Позже Леброн заметил меня, позвал за стол, и мы смогли пообщаться и сделать фото», — сказал Руни в подкасте The Wayne Rooney Show.

Руни впервые встретил Джеймса в 2004 году на ужине в честь сооснователя Nike Фила Найта, когда оба спортсмена только начинали карьеру.

