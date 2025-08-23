Защита Касаткина не получала информации о запросе США на его экстрадицию

Адвокат российского баскетболиста Даниила Касаткина, задержанного во Франции, сообщил, что защита пока не располагает данными о запросе США на его экстрадицию. При получении документов они будут рассмотрены в приоритетном порядке.

«На данный момент мы не получили никакой информации о ходе американской процедуры. Мы ожидаем её и рассмотрим в приоритетном порядке», — приводит слова адвоката спортсмена Фредерика Бело «РИА Новости Спорт».

Срок отправки официального запроса о выдаче истекает 23 августа. Ходатайство о переводе Касаткина под судебный надзор будет рассмотрено 27 августа в следственной палате.

Ранее аналогичный запрос суд отклонил, посчитав гарантии пребывания спортсмена во Франции недостаточными. Касаткин был задержан 21 июня в аэропорту «Шарль-де-Голль» по подозрению в связях с хакерской группировкой. Он отвергает все обвинения.