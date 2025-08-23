Деннис Родман назвал Леброна «грузовиком», а Джордана — «узором на чашке латте»

Член Зала славы баскетбола и пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Деннис Родман сделал необычное сопоставление звёздного лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса и члена Зала славы баскетбола Майкла Джордана.

«Посмотри на Майкла Джордана и Леброна Джеймса в их лучшие годы.

Джордан — это сама изящность, утончённость, словно произведение искусства. Леброн же — мощь, словно несущийся грузовик. А Джордан напоминал утончённый рисунок на чашке латте, созданный баристой», — сказал Родман на YouTube-канале N3ON.

