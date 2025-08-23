Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Деннис Родман назвал Леброна «грузовиком», а Джордана — «узором на чашке латте»

Деннис Родман назвал Леброна «грузовиком», а Джордана — «узором на чашке латте»
Комментарии

Член Зала славы баскетбола и пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Деннис Родман сделал необычное сопоставление звёздного лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса и члена Зала славы баскетбола Майкла Джордана.

«Посмотри на Майкла Джордана и Леброна Джеймса в их лучшие годы.

Джордан — это сама изящность, утончённость, словно произведение искусства. Леброн же — мощь, словно несущийся грузовик. А Джордан напоминал утончённый рисунок на чашке латте, созданный баристой», — сказал Родман на YouTube-канале N3ON.

Сейчас читают:
Новый сезон для Леброна будет особенным. И вот чем он войдёт в историю НБА Новый сезон для Леброна будет особенным. И вот чем он войдёт в историю НБА
Правда, которую не слышал Джордан: убийца его отца просит свободы спустя 30 лет Правда, которую не слышал Джордан: убийца его отца просит свободы спустя 30 лет

40-летний Леброн показал актуальную физическую форму:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android