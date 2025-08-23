Скидки
«Не вокруг него строятся». Инсайдер провёл параллель между Дюрантом и Леброном Джеймсом

Североамериканский журналист и инсайдер Брайан Уиндхорст в своём материале на ESPN высказался о перспективах нового контракта лёгкого форварда Кевина Дюранта с «Хьюстон Рокетс», куда тот перебрался этим межсезоньем в результате обмена из «Финикс Санз». Кроме того, Уиндхорст провёл параллель между ситуацией Дюранта и форвардом «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом.

«По сведениям инсайдеров, «Хьюстон Рокетс» и Кевин Дюрант уже ведут переговоры о новом контракте, и в клубе уверены, что стороны в итоге придут к соглашению, однако окончательной договорённости пока нет. Подобно Леброну Джеймсу, Дюрант уже не воспринимается как игрок, вокруг которого строится команда. «Рокетс» делают ставку на молодое ядро, сформированное на драфтах последних лет. При этом в «Хьюстоне» видят в Дюранте недостающий элемент пазла — опытного ветерана, способного перевести команду в статус реального претендента на титул.

Но параллельно руководству предстоит заботиться о ключевых баскетболистах: Джабари Смите-младшем и Фреде Ванвлите, подписавших крупные контракты минувшим летом, а также об Алперене Шенгюне, участнике Матча всех звёзд — 2025, заключившем выгодное соглашение годом ранее. Кроме того, на подходе решения по Амену Томпсону и Тари Исону — двум молодым талантам, которые вскоре тоже будут претендовать на новые контракты», — сказано в статье.

