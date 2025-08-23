Скидки
ФИБА опубликовала окончательный состав сборной Сербии на Евробаскет-2025

ФИБА опубликовала окончательный состав сборной Сербии на Евробаскет-2025
Международная федерация баскетбола (ФИБА) опубликовала на своём официальном сайте окончательный состав национальной команды Сербии, который примет участие в чемпионате Европы — 2025.

Состав сборной Сербии на Евробаскет-2025.

— Алекса Аврамович;
— Богдан Богданович;
— Огньен Добрич;
— Марко Гудурич;
— Никола Йокич;
— Никола Йович;
— Стефан Йович;
— Ваня Маринкович;
— Василие Мицич;
— Никола Милутинов;
— Филип Петрушев;
— Тристан Вукчевич.

Напомним, национальная команда Сербии в результате жеребьёвки оказалась в группе А, где сыграет против сборных Латвии, Эстонии, Португалии, Турции и Чехии. Все матчи она проведёт в Риге.

