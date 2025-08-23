ФИБА опубликовала окончательный состав сборной Сербии на Евробаскет-2025

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Международная федерация баскетбола (ФИБА) опубликовала на своём официальном сайте окончательный состав национальной команды Сербии, который примет участие в чемпионате Европы — 2025.

Состав сборной Сербии на Евробаскет-2025.

— Алекса Аврамович;

— Богдан Богданович;

— Огньен Добрич;

— Марко Гудурич;

— Никола Йокич;

— Никола Йович;

— Стефан Йович;

— Ваня Маринкович;

— Василие Мицич;

— Никола Милутинов;

— Филип Петрушев;

— Тристан Вукчевич.

Напомним, национальная команда Сербии в результате жеребьёвки оказалась в группе А, где сыграет против сборных Латвии, Эстонии, Португалии, Турции и Чехии. Все матчи она проведёт в Риге.