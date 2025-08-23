Скидки
Гомельский назвал клубы ЕЛ, чьи потери в составах оказались «наиболее чувствительными»

Гомельский назвал клубы ЕЛ, чьи потери в составах оказались «наиболее чувствительными»
Авторитетный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением насчёт того, у каких клубов Единой лиги оказались наиболее чувствительные потери в составах в межсезонье.

«С моей точки зрения, наиболее ценные приобретения сделали «Зенит» и «Локо». Но и потери из составов прошлого сезона у этих клубов наиболее чувствительные. ЦСКА и УНИКС пока ограничились и количественными, и качественными приобретениями. Но селекция ещё не завершена. Стоит ждать новых имён», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Ранее Гомельский назвал позиции, которые «Лейкерс» должны усилить для борьбы за титул.

