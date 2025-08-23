Сборная Мали победила национальную команду Сенегала в полуфинале Афробаскета-2025
Сегодня, 23 августа, в Луанде (Ангола) на стадионе «Мультиусос де Луанда» состоялся полуфинальный матч между национальными командами Мали и Сенегала в рамках чемпионата Африки по баскетболу. Встреча завершилась со счётом 88:80 (19:22, 24:13, 24:23, 22:20) в пользу сборной Мали.
Наиболее результативным игроком в составе национальной команды Мали стал 24-летний форвард Мамане Кулибали. Ему удалось набрать 23 очка, сделать два подбора, а также отдать три передачи и совершить один перехват.
Самым результативным игроком в составе сборной Сенегала стал 25-летний защитник Жан-Жак Буасси. В ходе встречи он набрал 19 очков, сделал четыре подбора и отдал три передачи.
