Сборная Мали победила национальную команду Сенегала в полуфинале Афробаскета-2025

Сегодня, 23 августа, в Луанде (Ангола) на стадионе «Мультиусос де Луанда» состоялся полуфинальный матч между национальными командами Мали и Сенегала в рамках чемпионата Африки по баскетболу. Встреча завершилась со счётом 88:80 (19:22, 24:13, 24:23, 22:20) в пользу сборной Мали.

Афробаскет 2025 (м) . 1/2 финала
23 августа 2025, суббота. 18:00 МСК
Мали
Окончен
87 : 80
Сенегал

Наиболее результативным игроком в составе национальной команды Мали стал 24-летний форвард Мамане Кулибали. Ему удалось набрать 23 очка, сделать два подбора, а также отдать три передачи и совершить один перехват.

Самым результативным игроком в составе сборной Сенегала стал 25-летний защитник Жан-Жак Буасси. В ходе встречи он набрал 19 очков, сделал четыре подбора и отдал три передачи.

