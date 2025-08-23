Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Попробуй выкинуть меня». О'Нил раскрыл детали ультиматума, который он предъявил Райли

«Попробуй выкинуть меня». О'Нил раскрыл детали ультиматума, который он предъявил Райли
Комментарии

Член Зала славы и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Шакил О'Нил вспомнил детали своего ультиматума, который он предъявил в 2008 году на тот момент главному тренеру «Майами Хит» Пэту Райли.

«Однажды Джейсон Уильямс пришёл чуть позже. Помнишь, у нас тогда были те часы? Так вот, он опоздал всего на полсекунды и говорит: «Эй, чувак, тебе нужно выйти». Я ему: «Не, он не выйдет». Тогда он отвечает: «Ну, значит, выходи ты». Я ему: «Попробуй выкинуть меня». Мы немного подрались, а на следующий день меня уже обменяли», — приводит слова О'Нила портал Fadeaway World.

Материалы по теме
Шакил О'Нил назвал того, кто превосходит Леброна Джеймса. Видео
Истории
Шакил О'Нил назвал того, кто превосходит Леброна Джеймса. Видео
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android