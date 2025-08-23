«Попробуй выкинуть меня». О'Нил раскрыл детали ультиматума, который он предъявил Райли

Член Зала славы и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Шакил О'Нил вспомнил детали своего ультиматума, который он предъявил в 2008 году на тот момент главному тренеру «Майами Хит» Пэту Райли.

«Однажды Джейсон Уильямс пришёл чуть позже. Помнишь, у нас тогда были те часы? Так вот, он опоздал всего на полсекунды и говорит: «Эй, чувак, тебе нужно выйти». Я ему: «Не, он не выйдет». Тогда он отвечает: «Ну, значит, выходи ты». Я ему: «Попробуй выкинуть меня». Мы немного подрались, а на следующий день меня уже обменяли», — приводит слова О'Нила портал Fadeaway World.