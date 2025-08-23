Назван финальный состав национальной команды Польши на Евробаскет-2025

Главный тренер национальной команды Польши Игор Миличич представил окончательный состав сборной, который примет участие в предстоящем чемпионате Европ -2025. Об этом сообщает портал Talkbasket.
Окончательный состав сборной Польши на Евробаскет-2025:
— Александер Бальцеровски;
— Александер Дзева;
— Томаш Гело;
— Камил Лончиньски;
— Джордан Лойд;
— Михал Михалак;
— Доминик Олейничак;
— Анджей Матеуш Плута;
— Матеуш Понитка;
— Михал Соколовски;
— Шимон Запала;
— Пшемыслав Жолнеревич.
Напомним, по результатам жеребьёвки национальная команда Польши оказалась в группе D. Полякам предстоит сыграть против сборных Франции, Словении, Бельгии, Израиля и Исландии.