Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Назван финальный состав национальной команды Польши на Евробаскет-2025

Назван финальный состав национальной команды Польши на Евробаскет-2025
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер национальной команды Польши Игор Миличич представил окончательный состав сборной, который примет участие в предстоящем чемпионате Европ -2025. Об этом сообщает портал Talkbasket.

Окончательный состав сборной Польши на Евробаскет-2025:

— Александер Бальцеровски;
— Александер Дзева;
— Томаш Гело;
— Камил Лончиньски;
— Джордан Лойд;
— Михал Михалак;
— Доминик Олейничак;
— Анджей Матеуш Плута;
— Матеуш Понитка;
— Михал Соколовски;
— Шимон Запала;
— Пшемыслав Жолнеревич.

Напомним, по результатам жеребьёвки национальная команда Польши оказалась в группе D. Полякам предстоит сыграть против сборных Франции, Словении, Бельгии, Израиля и Исландии.

Материалы по теме
Сербия — главный фаворит Евробаскета-2025
Сербия — главный фаворит Евробаскета-2025
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android