Назван финальный состав национальной команды Польши на Евробаскет-2025

Главный тренер национальной команды Польши Игор Миличич представил окончательный состав сборной, который примет участие в предстоящем чемпионате Европ -2025. Об этом сообщает портал Talkbasket.

Окончательный состав сборной Польши на Евробаскет-2025:

— Александер Бальцеровски;

— Александер Дзева;

— Томаш Гело;

— Камил Лончиньски;

— Джордан Лойд;

— Михал Михалак;

— Доминик Олейничак;

— Анджей Матеуш Плута;

— Матеуш Понитка;

— Михал Соколовски;

— Шимон Запала;

— Пшемыслав Жолнеревич.

Напомним, по результатам жеребьёвки национальная команда Польши оказалась в группе D. Полякам предстоит сыграть против сборных Франции, Словении, Бельгии, Израиля и Исландии.