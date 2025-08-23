29 очков Вагнера помогли сборной Германии победить команду Испании в товарищеском матче

Сегодня, 23 августа, в Кёльне на «Ланксесс Арене» в преддверии чемпионата Европы — 2025 состоялся товарищеский матч между национальными командами Германии и Испании. Встреча завершилась со счётом 95:78 (24:11, 25:28, 16:15, 30:24) в пользу немецкой сборной.

Наиболее результативным игроком в составе национальной команды Германии стал 23-летний защитник Франц Вагнер. Ему удалось набрать в ходе матча 29 очков, сделать шесть подборов, а также отдать одну передачу.

Самым результативным игроком в составе сборной Испании 19-летний форвард Серхио де Ларреа. Представитель Испании смог набрать 14 очков, сделать один подбор, а также отдать одну передачу.