29 очков Вагнера помогли сборной Германии победить команду Испании в товарищеском матче

Комментарии

Сегодня, 23 августа, в Кёльне на «Ланксесс Арене» в преддверии чемпионата Европы — 2025 состоялся товарищеский матч между национальными командами Германии и Испании. Встреча завершилась со счётом 95:78 (24:11, 25:28, 16:15, 30:24) в пользу немецкой сборной.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025
23 августа 2025, суббота. 20:00 МСК
Германия
Окончен
95 : 78
Испания
Германия: Бонга, Да Силва, Ло, Гиффей, Фойгтман, Вагнер, Тайс, Шрёдер, Холлац, Тиман, Обст
Испания: Пуэрто, де Ларреа, Прадилья, Сен-Супери, Лопес-Аростеги, Брисуэла, Эрнангомес, Юста, Эрнангомес, Парра, Сима

Наиболее результативным игроком в составе национальной команды Германии стал 23-летний защитник Франц Вагнер. Ему удалось набрать в ходе матча 29 очков, сделать шесть подборов, а также отдать одну передачу.

Самым результативным игроком в составе сборной Испании 19-летний форвард Серхио де Ларреа. Представитель Испании смог набрать 14 очков, сделать один подбор, а также отдать одну передачу.

