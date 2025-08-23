Сборная Анголы с преимуществом в одно очко победила команду Камеруна на Афробаскете-2025

Сегодня, 23 августа, в городе Луанда состоялся полуфинальный матч между национальными командами Анголы и Камеруна в рамках чемпионата Африки по баскетболу. Встреча завершилась со счётом 74:73 (16:21, 21:17, 15:21, 22:14) в пользу сборной Анголы.

Наиболее результативным игроком встречи в составе национальной команды Анголы стал 24-летний защитник Селтон Мигел. В ходе матча он набрал 17 очков, сделал один подбор, а также отдал одну передачу и совершил один перехват.

Самым результативным игроком в составе сборной Камеруна стал 34-летний защитник Фабьен Атеба. Ему удалось набрать 14 очков, сделать пять подборов, а также совершить один перехват.