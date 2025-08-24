Стали известны финалисты Афробаскета-2025
Сегодня, 24 августа, в Луанде (Ангола) на стадионе «Мультиусос де Луанда» состоится финальный матч чемпионата Африки — 2025 между национальными командами Мали и Анголы среди мужчин. Встреча начнётся в 21:00 по московскому времени.
Афробаскет 2025 (м) . Финал
24 августа 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Мали
Не начался
WSF2
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
На полуфинальной стадии национальная команда Мали победила сборную Сенегала со счётом 87:80. А национальная команда Анголы, в свою очередь, выиграла встречу у сборной Камеруна со счётом 74:73.
Напомним, чемпионат Африки — 2025 по баскетболу начался 12 августа. В нём приняли участие 16 сборных. Действующим чемпионом турнира является сборная Туниса, которая обыграла Кот д'Ивуар и выиграла Афробаскет-2021.
