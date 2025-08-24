Скидки
Стало известно, кто из нынешних звёзд НБА сначала хотел стать школьным тренером

Стало известно, кто из нынешних звёзд НБА сначала хотел стать школьным тренером
Айеша Карри, супруга разыгрывающего и лидера «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри, вспомнила, что испытывала после того, как Стефен становился всё более и более популярным на старте карьеры в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). В североамериканскую лигу спортсмен попал в 2009 году. Поженилась пара в 2011-м.

«Конечно, стало появляться больше возможностей, и я благодарна за это. Но, с другой стороны, поначалу я просто ненавидела это. Я не подписывалась на это. Я не знала, что он в итоге будет станет баскетболистом. Он говорил, что хочет стать школьным тренером по баскетболу… это было странно», – сказала Айеша на канале Call Her Daddy в YouTube.

