Стало известно, кто из нынешних звёзд НБА сначала хотел стать школьным тренером

Айеша Карри, супруга разыгрывающего и лидера «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри, вспомнила, что испытывала после того, как Стефен становился всё более и более популярным на старте карьеры в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). В североамериканскую лигу спортсмен попал в 2009 году. Поженилась пара в 2011-м.

«Конечно, стало появляться больше возможностей, и я благодарна за это. Но, с другой стороны, поначалу я просто ненавидела это. Я не подписывалась на это. Я не знала, что он в итоге будет станет баскетболистом. Он говорил, что хочет стать школьным тренером по баскетболу… это было странно», – сказала Айеша на канале Call Her Daddy в YouTube.

Стефен Карри смазал несколько «трёшек» подряд в Китае: