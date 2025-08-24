Блэйк Гриффин предсказал финалистов НБА в следующем сезоне

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и шестикратный участник Матча всех звёзд Блэйк Гриффин предположил, какие команды станут финалистами в следующем сезоне НБА.

«Полагаю, «Денвер» этим летом стал лучше. «Денвер» провёл семиматчевую серию с «Оклахомой». Мне кажется, что «Денвер» выйдет в финал на Западе. Что касается Востока, то я бы поставил на «Нью-Йорк» или «Кливленд». Но выберу я всё-таки «Нью-Йорк». Может, они усвоили уроки после предыдущих ошибок и внесут какие-то коррективы», – сказал Гриффин на канале Post Moves with Candace Parker & Aliyah Boston в YouTube.

Напомним, в прошлом сезоне НБА в финале встречались «Оклахома-Сити Тандер» и «Индиана Пэйсерс». Чемпионом стала «Оклахома».

