Главная Баскетбол Новости

Макхэйл назвал легенду НБА, рост которого на площадке казался обманчиво большим

Комментарии

Член Зала славы баскетбола и трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кевин Макхэйл высказался по поводу легендарного форварда Чарльза Баркли.

«На баскетбольной площадке Баркли выглядел так, будто его рост достигает 203–206 сантиметров. Но стоило увидеть Чарльза вне игры, в повседневной одежде, как становилось ясно, что он не выше 198 сантиметров.

При этом это никак не мешало ему быть настоящим лидером под кольцом», — заявил Макхэйл на YouTube-канале BTM Basketball Time Machine.

В сезоне-1986/1987 Баркли возглавил лигу по подборам, а в 1993 году был признан самым ценным игроком (MVP). Несмотря на все успехи, чемпионский титул НБА ему так и не покорился.

