Патрик Беверли выделил альтернативу, которая принесла бы «Голден Стэйт» больше титулов

Бывший разыгрывающий Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Патрик Беверли поразмышлял о том, какими были бы чемпионские амбиции «Голден Стэйт Уорриорз», если бы вместо Клэя Томпсона, когда тот ещё играл за калифорнийскую команду, в составе выступал лёгкий форвард Пол Джордж.

«Если бы Пола Джорджа поставили на место Клэя Томпсона — чтобы он играл рядом со Стефом Карри, Дрэймондом Грином, Игуодалой, — мы все знаем, на что способен Пол Джордж. Ещё пару лет назад он даже был среди претендентов на MVP.

Если поменять их местами, мне кажется, хотя мы, конечно, не можем знать наверняка и рассуждаем гипотетически, «Голден Стейт» мог бы выиграть больше чемпионских титулов», — заявил Беверли в рамках собственного подкаста.