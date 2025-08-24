Скидки
Шакил О'Нил обозначил главную несправедливость в спорах о величайшем игроке в истории НБА

Шакил О'Нил обозначил главную несправедливость в спорах о величайшем игроке в истории НБА
Член Зала славы, четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне аналитик и эксперт Шакил О'Нил высказался по поводу дискуссий о величайшем игроке в истории североамериканской лиги.

«Меня очень расстраивает, когда обсуждают величайших игроков в истории баскетбола и не упоминают Коби Брайанта. Мне не важно, кого в итоге выберут — Майкла, Леброна или Коби — главное, чтобы прозвучали все достойные имена. А получается, что просто перескакивают с Майкла на Леброна, совершенно забывая о Коби.

Хотелось бы, чтобы называли всех претендентов, а уж выбор оставили за людьми. Коби был словно отражением Майкла, а если Майкл — величайший, то и Коби должен быть в этом списке. Хотя и Леброн, конечно, добился многого», — заявил О'Нил в рамках подкаста Straight Game.

