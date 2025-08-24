Скидки
Браун назвал Макгрэди ленивым и обвинил в попытке переписать историю после смерти Брайанта

Бывший центровой и первый номер драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2001 года Кваме Браун раскритиковал члена Зала славы баскетбола и семикратного участника Матча всех звёзд НБА Трэйси Макгрэди.

«Даже он [Коби Брайант] говорил, что ты ленивый. Ты постоянно получал травмы на тренировках, хотя тебя никто даже не трогал — сам себе вредил, сводило мышцы, терял сознание, а теперь хочешь сравнивать себя с Коби после его смерти. Почему ты не сравнивал себя с ним, когда он был жив, чтобы он мог рассказать о ваших совместных тренировках, на которых ты сдавался?

Почему не вспоминаешь, как вы с Бином тренировались вместе, как ты называл его братом, а он заставлял тебя сдаваться, загонял так, что ты был готов просить пощады? А теперь, когда он не может ответить, ты вдруг решил себя с ним сравнить, переписать историю», — цитирует Брауна Fadeaway World.

