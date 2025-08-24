Лаури Маркканен вошёл в заявку Финляндии на Евробаскет-2025

Сборная Финляндии объявила окончательный состав на чемпионат Европы — 2025 по баскетболу. Главный тренер Ласси Туови включил в заявку 12 игроков, среди которых лидер команды и форвард «Юты Джаз» Лаури Маркканен. Об этом сообщили на официальном сайте ФИБА.

В финальную заявку вошли Якоб Грандисон, Андре Густавсон, Микаэль Янтунен, Миро Литтл, Александер Мадсен, Лаури Маркканен, Эдон Максхуни, Мийкка Мууринен, Оливье Нкамуа, Сасу Салин, Илари Сеппяля и Элиас Валтонен. В товарищеских встречах перед турниром Финляндия одержала четыре победы подряд, дважды обыграв Бельгию и Польшу. При этом Маркканен установил личный рекорд, набрав 48 очков за национальную команду.

Финны примут матчи группы B в Тампере. Их соперниками станут сборные Германии, Литвы, Черногории, Великобритании и Швеции. Первая игра Финляндии состоится со Швецией. В случае выхода из группы команда продолжит выступление в Риге, где пройдут матчи плей-офф.