Карточка Майкла Джордана и Коби Брайанта стала самой дорогой в истории спорта

Карточка Майкла Джордана и Коби Брайанта стала самой дорогой в истории спорта
Уникальная карта с изображением легендарных баскетболистов Майкла Джордана и Коби Брайанта ушла с аукциона Heritage Auctions за рекордные $ 12,93 млн. Об этом сообщает The Athletic.

Экземпляр 2007 года из серии Upper Deck Exquisite Collection включает логотипы НБА с игровых маек прославленных спортсменов и их автографы. Сумма почти вдвое превысила предварительную оценку в $ 6 млн, сделав карту самой дорогой в истории спортивных коллекционных карточек.

Новый рекорд обошёл прежних лидеров — бейсбольные T-206 с Хонусом Вагнером ($ 7,25 млн) и 1952 Topps с изображением Микки Мэнтла ($ 12,6 млн).

Команда Джордана поймала 32-килограммового белого марлина:

