Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Даниэль Кормье назвал свой критерий успеха карьеры Бронни Джеймса в НБА

Даниэль Кормье назвал свой критерий успеха карьеры Бронни Джеймса в НБА
Комментарии

Бывший чемпион UFC Даниэль Кормье заявил, что для Бронни Джеймса главным показателем успешной карьеры станет игра в НБА на протяжении 10 лет.

«Леброн Джеймс-младший, если он сможет оставаться в лиге 10 лет — для меня это будет потрясающе. И он сможет. Но быть там 10 лет после того, что сделал его отец, при всём давлении — это многое значит», — сказал Кормье в подкасте Club Shay Shay.

Бронни Джеймс, сын суперзвезды «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, был выбран под 55-м номером драфта НБА в 2024 году.

Игрок позиционирует себя как защитника с упором на оборону и старается выстроить собственный стиль, не копируя отца. Перед NCAA он перенёс остановку сердца, но продолжил карьеру и готовится ко второму сезону в лиге.

Сейчас читают:
Стивен Эй Смит обозначил перспективы, на которые в НБА может рассчитывать Бронни Джеймс
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android