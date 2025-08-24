Даниэль Кормье назвал свой критерий успеха карьеры Бронни Джеймса в НБА

Бывший чемпион UFC Даниэль Кормье заявил, что для Бронни Джеймса главным показателем успешной карьеры станет игра в НБА на протяжении 10 лет.

«Леброн Джеймс-младший, если он сможет оставаться в лиге 10 лет — для меня это будет потрясающе. И он сможет. Но быть там 10 лет после того, что сделал его отец, при всём давлении — это многое значит», — сказал Кормье в подкасте Club Shay Shay.

Бронни Джеймс, сын суперзвезды «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, был выбран под 55-м номером драфта НБА в 2024 году.

Игрок позиционирует себя как защитника с упором на оборону и старается выстроить собственный стиль, не копируя отца. Перед NCAA он перенёс остановку сердца, но продолжил карьеру и готовится ко второму сезону в лиге.