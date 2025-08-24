Энтони Эдвардс возглавил топ-40 атакующих защитников НБА по версии The Athletic

Издание The Athletic опубликовало рейтинг 40 лучших атакующих защитников НБА. В тройку лидеров вошли действующие звёзды лиги — Энтони Эдвардс («Миннесота»), Девин Букер («Финикс») и Донован Митчелл («Кливленд»). Рейтинг был разделён на семь уровней в зависимости от влияния баскетболистов на игру.

Атакующий защитник в современном баскетболе чаще выполняет вспомогательные функции: броски с дистанции, работа в защите и игра в формате «3&D». Тем не менее, отдельные представители этой позиции продолжают играть роль лидеров.

Например, Митчелл чаще используется на позиции атакующего защитника из-за присутствия разыгрывающего Дариуса Гарлэнда в «Кливленде». В то же время Брэдли Бил, Зак Лавин и Клэй Томпсон сохранили места во втором и третьем эшелонах рейтинга благодаря прошлым достижениям, а Десмонд Бейн укрепил позиции благодаря стабильной игре.

В список также вошли молодые игроки, от которых ждут прогресса: Шэйдон Шарп («Портленд»), Роб Дэниэлс («Нью-Орлеан»), Стефон Касл («Сан-Антонио»), а также новички Айзен Эджкомб («Филадельфия») и Тре Джонсон («Вашингтон Уизардс»). Рейтинг показывает не только текущих лидеров НБА на позиции атакующего защитника, но и потенциальных будущих звёзд лиги.