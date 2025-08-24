Скидки
Валанчунас и Йокубайтис вошли в состав сборной Литвы на Евробаскет-2025

Комментарии

Сборная Литвы завершила подготовку к чемпионату Европы по баскетболу, который стартует 27 августа. Главный тренер национальной команды Римас Куртинайтис определился с окончательным списком игроков. Об этом сообщает Krepsinis.net.

В итоговый состав вошли 12 баскетболистов: Ажуолас Тубелис, Гитис Радзявичюс, Игнас Саргюнас, Маргирис Нормантас, Дейвидас Сирвидис, Лауринас Бирутис, Йонас Валанчунас, Арнас Величка, Марек Блажевич, Рокас Гедрайтис, Рокас Йокубайтис и Тадас Седекерскис. Последними, кто покинул команду после контрольного матча с Исландией, стали Мантас Рубштавичюс, Эймантас Бенджюс и Криступас Жемайтис.

Евробаскет-2025 пройдёт в Финляндии, Латвии, Кипре и Польше. Сборная Литвы проведёт групповой этап в Тампере, где сыграет с командами Германии, Финляндии, Великобритании, Швеции и Черногории.

