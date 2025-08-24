Скидки
Шрёдер, Вагнер и Тайс вошли в состав сборной Германии на Евробаскет-2025

Аудио-версия:
Комментарии

Сборная Германии объявила 12 игроков, которые примут участие в чемпионате Европы по баскетболу 2025 года. В заявку команды вошли как опытные игроки НБА, так и участники ведущих европейских клубов. Информацию подтвердил инсайдер Маттео Андреани на своей странице в социальной сети.

В составе немецкой сборной Деннис Шрёдер («Сакраменто»), Юстус Холлац («Бавария»), Андреас Обст («Бавария»), Маодо Ло («Жальгирис»), Франц Вагнер («Орландо»), Исаак Бонга («Партизан»), Тристан Да Силва («Орландо»), Йоханнес Фойгтман («Бавария»), Йоханнес Тиман («Гунма Крейн Тандерс»), Оскар Да Силва («Бавария»), Даниэль Тайс («Монако») и Леон Кратцер («Бавария»).

Немецкая команда начнёт групповой этап в Тампере, где встретится с командами Финляндии, Литвы, Швеции, Черногории и Великобритании. Германия является действующим чемпионом мира.

«Чемпионат» будет активно освещать Евробаскет-2025: ежедневно проводить текстовые онлайн-трансляции и публиковать статьи с разбором ключевых моментов турнира. Первые матчи состоятся 27 августа. За результатами игр также следите в нашем Матч-центре.
