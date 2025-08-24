Легенды НФЛ иронично оценили технику Леброна Джеймса в гольфе

Звезда НБА Леброн Джеймс в последнее время активно играет в гольф, но его техника вызвала критику со стороны нескольких известных игроков НФЛ. Легенды футбола Шэннон Шарп, Чад «ОчоСинко» Джонсон и Джо Джонсон обсудили его свинг в недавнем выпуске шоу Nightcap, отметив, что движения Джеймса выглядят не совсем плавными.

«Плечи слишком напряжены», — отметил Шарп. Джо Джонсон добавил: «Ему стоит взять несколько уроков перед выходом на поле».

Гольф стал частью внесезонной подготовки Джеймса: в августе он вместе с сыном Бронни отправился на тренировочный выезд, включавший игру в гольф. Несмотря на критику, эксперты считают, что со временем Джеймс сможет улучшить технику. Среди других игроков НБА, таких как Стефен Карри, есть примеры успешного освоения гольфа, а Карри даже пошутил, подражая свингу Джеймса.