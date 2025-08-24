Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Дирк Новицки прояснил позицию насчёт обмена Луки Дончича в «Лейкерс»

Дирк Новицки прояснил позицию насчёт обмена Луки Дончича в «Лейкерс»
Аудио-версия:
Комментарии

Легенда «Даллас Маверикс» Дирк Новицки признался, что до сих пор переживает из-за обмена Луки Дончича в «Лос-Анджелес Лейкерс». Сделка, завершённая минувшей зимой, стала одной из самых обсуждаемых в НБА: Дончич отправился в «Лейкерс», а «Даллас» получили Энтони Дэвиса, Макса Кристи и пик первого раунда драфта 2029 года.

«Это было трудное решение для клуба. Я хочу поддерживать Луку, но я также остаюсь «мавериком» на всю жизнь. Для меня это было непросто, но я хочу поддерживать обе стороны», — сказал Новицки на YouTube-канале RCD Mallorca.

Новицки, который привёл «Даллас» к единственному чемпионству в 2011 году, посетил дебют Дончича за «Лейкерс», выражая поддержку 26-летнему игроку. В то же время он позитивно оценивает обновлённый состав «Маверикс» с Дэвисом, Ирвингом и новичком Купером Флэггом, который был выбран на минувшем драфте под первым номером.

Сейчас читают:
Легенда НБА Новицки предположил, кто победит в Евробаскете-2025 и кого признают MVP
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android