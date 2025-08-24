Дирк Новицки прояснил позицию насчёт обмена Луки Дончича в «Лейкерс»

Легенда «Даллас Маверикс» Дирк Новицки признался, что до сих пор переживает из-за обмена Луки Дончича в «Лос-Анджелес Лейкерс». Сделка, завершённая минувшей зимой, стала одной из самых обсуждаемых в НБА: Дончич отправился в «Лейкерс», а «Даллас» получили Энтони Дэвиса, Макса Кристи и пик первого раунда драфта 2029 года.

«Это было трудное решение для клуба. Я хочу поддерживать Луку, но я также остаюсь «мавериком» на всю жизнь. Для меня это было непросто, но я хочу поддерживать обе стороны», — сказал Новицки на YouTube-канале RCD Mallorca.

Новицки, который привёл «Даллас» к единственному чемпионству в 2011 году, посетил дебют Дончича за «Лейкерс», выражая поддержку 26-летнему игроку. В то же время он позитивно оценивает обновлённый состав «Маверикс» с Дэвисом, Ирвингом и новичком Купером Флэггом, который был выбран на минувшем драфте под первым номером.