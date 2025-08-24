Джо Джонсон назвал идеального партнёра Леброна для завоевания пятого титула. Это не Дончич

Бывший защитник Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и семикратный участник Матча всех звёзд Джо Джонсон заявил, что у лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса больше шансов выиграть пятый титул в карьере рядом со Стефеном Карри из «Голден Стэйт Уорриорз»», чем с нынешним партнёром Лукой Дончичем.

«Если мне нужно выбрать, я выбираю Стефа. Он будет привлекать так много внимания, что Леброн сможет играть на своей естественной позиции, которая больше ориентирована на создание игры. Да, он, вероятно, всё равно будет набирать около 22–25 очков за матч, но его роль в организации игры? О, боже», — заявил Джонсон на YouTube-канале Nightcap.