Юный фанат за 42 секунды перечислил всех MVP финалов НБА за последние 56 лет

Мальчик из США стал популярным в TikTok после того, как за 42 секунды перечислил всех MVP финалов НБА начиная с 1969 года. Для записи он закрыл компьютер и отвёл взгляд, чтобы сосредоточиться. Видео набрало тысячи просмотров, а зрители отмечают скорость и точность перечисления.

«Вы знаете, что я сделаю для аудитории? Закрою компьютер, ничего вокруг, закрою глаза. Я полностью доверяю вам, если получится — тогда я смогу сделать своё», — сказал мальчик перед тем, как начать перечислять имена игроков в подкасте Play by Play.

За 42 секунды он назвал всех победителей, включая Джерри Уэста, Карима Абдул-Джаббара, Ларри Бёрда, Мэджика Джонсона, Леброна Джеймса, Кевина Дюранта и Стефена Карри. MVP финала НБА присуждается лучшему игроку серии финальных матчей с 1969 года.