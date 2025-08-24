«В последний год он прям со всеми братался». Мозгов — о Коби Брайанте

Бывший игрок сборной России и чемпион НБА 2016 года в составе «Кливленд Кавальерс» Тимофей Мозгов вспоминает карьеру легендарного баскетболиста Коби Брайанта и отношение к коллегам на площадке.

«В последний год после матча со всеми он прям братался, здоровался, и ему все так огромный респект отдавали. То есть прямо каждый игрок, все выстраивались в такую линию и все к нему подходили, могли с ним говорить и что-то ему… Ну обычно просто его, ему просто говорили спасибо за то, что он был, за то, что он делал», — рассказал Тимофей Мозгов в телеграм-канале Вид Сверху.

Коби Брайант выступал за клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» с 1996 по 2016 год. Он пять раз становился чемпионом НБА и дважды выигрывал олимпийское золото в составе сборной США. Брайант известен не только своими спортивными достижениями, но и вниманием к молодым игрокам, с которыми всегда делился опытом и советами. Брайант трагически погиб 26 января 2020 года в результате крушения вертолёта в Калифорнии вместе с дочерью и ещё семью пассажирами.