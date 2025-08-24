Скидки
Легенды НБА поздравили Коби Брайанта с 47-летием

В день, когда Коби Брайанту исполнилось бы 47 лет, его память почтил ряд известных фигур из мира НБА. В социальных сетях начали появляться поздравления от его семьи, друзей и бывших коллег по «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Мы любим и скучаем по тебе и Джиджи. Отправляем нашу любовь. С днём рождения, милый», — написала жена Коби Ванесса Брайант на своей странице в социальной сети.

Коби Брайант и Ванесса были женаты 19 лет. Среди тех, кто также выразил свои чувства, был Леброн Джеймс, опубликовавший пост в память о бывшем одноклубнике.

Пау Газоль назвал Брайанта своим «братом» и отметил их совместные чемпионства.

«С днём рождения, брат. Я скучаю и по тебе и всегда тебя люблю», — написал Газоль в социальных сетях.

Мэджик Джонсон вспомнил не только спортивные достижения Коби, но и его роли мужа, отца и друга:

«Вспомнаю его как мужа, отца, предпринимателя, друга, пятикратного чемпиона и одного из величайших игроков всех времён, Коби Брайанта, в его день рождения»

Роберт Орри опубликовал поздравление с намёком на их общий знак зодиака — дева:

«Я знаю, что мой друг Дева всё еще набивает очки».

Коби Брайант — пятикратный чемпион НБА, бывший MVP, 18-кратный участник Матчей всех звезд, член Зала славы баскетбола. Брайант трагически погиб 26 января 2020 года в результате крушения вертолёта в Калифорнии вместе с дочерью и ещё семью пассажирами.

