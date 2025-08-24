Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Джефф Тиг заявил, что предпочёл бы защищаться против Кайри Ирвинга, а не Стефена Карри

Джефф Тиг заявил, что предпочёл бы защищаться против Кайри Ирвинга, а не Стефена Карри
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший защитник НБА Джефф Тиг обсудил, против какого баскетболиста ему сложнее было играть в защите. Он объяснил, почему опека Стефена Карри вызывает у защитников больше проблем, чем опека Кайри Ирвинга.

«Когда ты опекаешь игрока, который всё время двигается, то тебе постоянно прилетает, потому что приходится проходить через кучу заслонов. С теми, кто любит изоляции, проще: есть только ты и он.

Так что я бы предпочёл опекать Кайри, а не Стефа. По крайней мере, ты знаешь, где будет Кайри. Со Стефом ты посмотришь в одну сторону, а он уже убегает в другую. И тебе приходится его догонять», — сказал Тиг в подкасте Club 520.

Стефен Карри известен быстрыми движениями и активной игрой без мяча, что усложняет защиту против него. Кайри Ирвинг чаще действует в изоляции, что позволяет защитнику предугадывать его действия.

Сейчас читают:
Джефф Тиг заявил, что «Голден Стэйт» не построил бы династию без Кевина Дюранта
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android