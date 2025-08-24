Джефф Тиг заявил, что предпочёл бы защищаться против Кайри Ирвинга, а не Стефена Карри

Бывший защитник НБА Джефф Тиг обсудил, против какого баскетболиста ему сложнее было играть в защите. Он объяснил, почему опека Стефена Карри вызывает у защитников больше проблем, чем опека Кайри Ирвинга.

«Когда ты опекаешь игрока, который всё время двигается, то тебе постоянно прилетает, потому что приходится проходить через кучу заслонов. С теми, кто любит изоляции, проще: есть только ты и он.

Так что я бы предпочёл опекать Кайри, а не Стефа. По крайней мере, ты знаешь, где будет Кайри. Со Стефом ты посмотришь в одну сторону, а он уже убегает в другую. И тебе приходится его догонять», — сказал Тиг в подкасте Club 520.

Стефен Карри известен быстрыми движениями и активной игрой без мяча, что усложняет защиту против него. Кайри Ирвинг чаще действует в изоляции, что позволяет защитнику предугадывать его действия.