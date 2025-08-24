Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Хьюстон» не будет пытаться заполучить Янниса Адетокунбо

«Хьюстон» не будет пытаться заполучить Янниса Адетокунбо
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный менеджер «Хьюстона» Рафаэль Стоун опроверг слухи о возможном обмене на звезду «Милуоки» Янниса Адетокунбо. Ранее в межсезонье 2025 года появились сообщения, что «Рокетс» рассматривают грека в качестве потенциального усиления.

«Нет. Я хорошо общаюсь с Джоном Хорстом, он мне очень нравится. Джон очень чётко дал понять, что они не будут этого делать. Так что на этом всё и закончилось», — сказал Стоун в эфире хьюстонского филиала ESPN Radio.

В начале межсезонья обсуждалась возможность обмена Адетокунбо, однако сам игрок не запрашивал трансфер, а его контракт с «Милуоки» действует минимум до сезона-2026/2027. Даже при гипотетическом желании игрока перейти в другой клуб сейчас обмен был бы маловероятен. В итоге «Рокетс» сосредоточились на других целях, включая приобретение Кевина Дюранта.

Следить за переходами:
Рынок свободных агентов НБА в 2025 году — LIVE
Live
Рынок свободных агентов НБА в 2025 году — LIVE
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android