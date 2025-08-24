«Хьюстон» не будет пытаться заполучить Янниса Адетокунбо

Генеральный менеджер «Хьюстона» Рафаэль Стоун опроверг слухи о возможном обмене на звезду «Милуоки» Янниса Адетокунбо. Ранее в межсезонье 2025 года появились сообщения, что «Рокетс» рассматривают грека в качестве потенциального усиления.

«Нет. Я хорошо общаюсь с Джоном Хорстом , он мне очень нравится. Джон очень чётко дал понять, что они не будут этого делать. Так что на этом всё и закончилось», — сказал Стоун в эфире хьюстонского филиала ESPN Radio.

В начале межсезонья обсуждалась возможность обмена Адетокунбо, однако сам игрок не запрашивал трансфер, а его контракт с «Милуоки» действует минимум до сезона-2026/2027. Даже при гипотетическом желании игрока перейти в другой клуб сейчас обмен был бы маловероятен. В итоге «Рокетс» сосредоточились на других целях, включая приобретение Кевина Дюранта.